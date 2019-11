Gazzetta dello Sport: "Spezia d'acciaio. Pari di Ragusa gela il Braglia"

© foto di Federico Gaetano

"Spezia d'acciaio. Il pari di Ragusa gela il Braglia. Fischi al Cosenza". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sull'anticipo di Serie B che si è disputato ieri sera tra Cosenza e Spezia: "I liguri fanno 1-1 e resistono in dieci. Ai calabresi non basta Rivière: tutti contestati, tecnico in bilico".