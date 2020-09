Gazzetta dello Sport su Brescia, Lecce e SPAL: "Tornare in A? Mancano troppi rinforzi"

Nuovi progetti per tornare in Serie A. Sono quelli di Brescia, Lecce e SPAL che, retrocesse in Serie B, hanno deciso di ripartire da Delneri, Corini e Marino. A queste tre formazioni è dedicato il pezzo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che titola: "Tornare in A? Mancano troppi rinforzi".