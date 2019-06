Gazzetta dello Sport sulla B: “Venezia affonda”

© foto di tuttoSALERNITANA.com

“Venezia affonda”, questo è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport dopo la finale di ritorno dei play out che ha visto la Salernitana salvarsi ai calci di rigore contro i lagunari. “Salernitana, rigori felici. - si legge ancora – I veneti sono in C, ma il presidente promette battaglia. I campani resistono in 10 e poi si salvano dal dischetto”.

"Quando Mauro Coppolaro manda il pallone altissimo, quasi in laguna, i dolenti tifosi del Penzo capiscono che è finita, che la sfida salvezza più assurda che il calcio ricordi ha l’epilogo segnato. E infatti subito dopo arriva il tiro decisivo di Di Tacchio. Salernitana salva, ai rigori e con l’uomo in meno- si legge ancora - Claudio Lotito che sibila: «Dedicato a tutti i gufi che ci volevano retrocessi». Venezia in Serie C e Serse Cosmi con la voce roca che dice: «Non ho l’amarezza, ho il vomito. Mi ha fatto male vedere che i miei ragazzi piangevano. Ma sono stati eroici a preparare in cinque giorni due partite così importanti»".