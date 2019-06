Gazzetta dello Sport sulla B: “Volata Mondiale in panca”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Grosso, Nesta e Inzaghi. Volata Mondiale in panca”, titola così nelle pagine dedicate alla Serie B La Gazzetta dello Sport in edicola facendo il punto sulle panchine con i tre Campioni del Mondo del 2006 pronti a sposare rispettivamente Frosinone, Spezia e Benevento. Con l’incognita Vincenzo Italiano, impegnato nei play off promozione con il Trapani, per la panchina dei liguri.

“A tredici anni di distanza sono impegnati con il «gioco delle sedie». Fabio Grosso, Alessandro Nesta e Pippo Inzaghi tengono d’occhio la panchina - variante della sedia - nella speranza che quando la musica si interrompa loro possano trovarne una libera. - si legge nell’attacco del pezzo - A tredici anni di distanza, da quel Mondiale vinto e condiviso con la maglia azzurra, canticchiano sottovoce «Fratelli d’Italia» ben sapendo che il retrogusto è ironico”.