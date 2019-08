Gazzetta dello Sport sulla Cremonese: "Ciofani-Nicolussi alta qualità"

© foto di Pietro Lazzerini

Su La Gazzetta dello Sport si parla della Cremonese e del mercato che potrebbe regalare altri due rinforzi: "Ciofani più Nicolussi: Cremonese alta qualità", titola la rosea che poi aggiunge: "A un passo il doppio colpo goleador-centrocampista. Il club lombardo continua la marcia di avvicinamento a Daniel, la punta di diamante chiesta da Rastelli. L’ultima offerta da quasi un milione di euro ha quasi convinto il Frosinone che sta per accontentare il desiderio del suo capitano. Vanno sistemati solo alcuni dettagli ma l’affare è in via di definizione. In arrivo in casa grigiorossa anche il talentino della Juventus Nicolussi, in prestito annuale".