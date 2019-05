Gazzetta di Modena, Bonacini: "Modena o Reggio? Non voglio parlare"

© foto di Federico De Luca

Spazio alla conferenza stampa d'addio di Stefano Bonacini al Carpi sulle pagine della Gazzetta di Modena. In particolare il quotidiano titola sulla possibilità che lo stesso imprenditore si possa trasferire a Modena o a Reggio Emilia per un rilancio in grande stile delle compagini locali oggi in Serie D. "Io a Modena o Reggio? Non ne voglio parlare" titola il quotidiano.