Gazzetta di Modena: "Carpi in campo a Padova: è già sfida salvezza"

© foto di Luca Bargellini

Sfida all'Euganeo di Padova per il Carpi di Fabrizio Castori alla ricerca del successo dopo sei giornate condite di sole sconfitte e pareggi. "E' già sfida salvezza" titola la Gazzetta di Modena in merito alla gara in programma oggi alle ore 15 contro un Padova che è tornato al successo solo nell'ultimo turno di campionato dopo il cambio in panchina.