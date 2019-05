© foto di Federico Gaetano

Spazio in prima pagina sulla Gazzetta di Modena alla retrocessione del Carpi in Serie C: “Il Carpi si arrende. Cade a Livorno e retrocede in C”, questo il titolo scelto e corredato da una foto di uno sconsolato Fabrizio Castori. “Dopo sei anni dalla storica promozione in Serie B il Carpi torna in Serie C. È l’epilogo più triste per la favola scritta da Fabrizio Castori e i suoi ragazzi, nemmeno un eventuale declassamento del Palermo garantirebbe un ripescaggio. Annata disastrosa, iniziata male e finita peggio. - si legge ancora all’interno - 64 reti subite, peggior difesa del campionato, l’avvio con il debuttante Chezzi, il ritorno (inutile) di Castori, un mercato incomprensibile e l’ultimo posto in classifica. Nel dopo gara vige il silenzio, né il tecnico né i dirigenti né i giocatori hanno rilasciato dichiarazioni”.