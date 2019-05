© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Spazio al Carpi che verrà sulle pagine della Gazzetta di Modena che titola “Carpi, dalla C tanti cavalli di ritorno”. Dopo l’ultima sfida con il Venezia, il patron Bonacini esporrà i propri programmi e solo successivamente sarà fatto il punto sulla squadra che verrà. Tra le tante ipotesi, quella di rivedere in maglia biancorossa alcuni cavalli di ritorno che hanno già avuto esperienze in C come Nzola, Giorico o Fofana. La lista del quotidiano emiliano comprende poi Andrea Petrucci che con la maglia della Vis Pesaro ha collezionato 33 gettoni e 4 reti, e i tre del Gozzano: Cristian Carletti (21 presenze e un 1 gol), Alex Rolfini (32 presenze e 2 gol) e Bachir Manè (18 presenze). Faranno ritorno poi Ligi, pronto però ad essere girato di nuovo in B, e Saber.