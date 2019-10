GdS: "Benevento, che combini? Segna ma non chiude"

© foto di Giacomo Morini

"Benevento, che combini? Segna ma non chiude, l’Entella acciuffa il punto": non va oltre il pareggio il Benevento, che impatta sull'1-1 contro la neo promossa Entella. La sintesi del match de La Gazzetta dello Sport: "La squadra di Inzaghi domina per gioco e occasioni però si ferma al gol di Kragl. Premiato il cuore ligure".