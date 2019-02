© foto di Marco Frattino

Spazio alle rondinelle, sul Giornale di Brescia in edicola questa mattina. "C'è un testacoda per provare ad allungare", titola il quotidiano sottolineando che la formazione di Corini scende in campo oggi alle 15 contro il Crotone. Al Rigamonti arriva la squadra calabrese, terzultima in classifica. Donnarumma giocherà dall'inizio, il Brescia fa le prove di fuga: con la vittoria andrebbe a +4 sul Palermo.