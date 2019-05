© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante i contatti positivi della scorsa settimana in casa Brescia non c'è ancora certezza circa la permanenza al Rigamonti di Eugenio Corini per la prossima stagione. Il Giornale di Brescia affronta il tema con il pezzo dal titolo "Cellino e Corini, tra voglia di fare insieme e l'impasse da superare". "Dopo i colloqui di settimana scorsa - si legge - questi giorni devono essere risolutivi ma non c'è un appuntamento fissato".