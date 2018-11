Giornale di Brescia: "Corini, otto salti in alto per entrare tra le big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Corini, otto salti in alto per entrare tra le big" è il titolo che il Giornale di Brescia propone per le Rondinelle chiamate al cambio di passo dopo il termine della sosta per le Nazionali. "Con lui - si legge in riferimento al tecnico subentrato alcune settimane fa a David Suazo - in soli due mesi il Brescia è passato dal quattordicesimo al sesto posto in classifica".