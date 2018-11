Giornale di Brescia: "In Laguna un Brescia col il vento in poppa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasferta insidiosa per il lanciatissimo Brescia di Eugenio Corini in quel di Venezia. "In Laguna un Brescia col il vento in poppa" è il titolo scelto dal Giornale di Brescia per raccontare la vigilia del match del Penzo. "A Venezia per il decimo risultato utile di fila e salire ancora più su dell'attuale settimo posto" scrive ancora il quotidiano.