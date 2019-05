Giornale di Brescia: "Insaziabile: una vittoria per superare il 50%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analisi del Giornale di Brescia sulla stagione del ritorno in Serie A delle Rondinelle. "Insaziabile Brescia: ancora una vittoria per andare oltre il muro del 50%" titola il quotidiano che poi scrive: "Battendo il Benevento chiuderebbe l'annata con 19 successi in 36 gare. Una media da favola"