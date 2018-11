Giornale di Brescia: "Prevale la via del perdono" per Mateju e Spalek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Prevale la via del perdono" scrive quest'oggi il Giornale di Brescia in merito al 'caso' legato all'incidente autostradale che ha visto coinvolti Ales Mateju e Nikolas Spalek. Dopo giorni in cui si è ventilata la fine del rapporto con Mateju, attualmente in prestito dal Brighton, sembra essere cambiata la posizione del club lombardo incline al momento a perdonare i due tesserati, senza però concedere loro ulteriori passi falsi.