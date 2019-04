© foto di Marco Frattino

Il Giornale di Brescia in edicola riserva spazio alla gara delle rondinelle, in campo stasera nell'anticipo di Serie B contro il Venezia. "Il Brescia in anticipo con entusiasmo da A", il titolo del giornale nel taglio basso della prima pagina. La formazione di Corini vuole avvicinarsi alla promozione diretta.