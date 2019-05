© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata con successo la lotta per la promozione in Serie A per il Brescia arriva il momento di chiudere un'altra battaglia: quella per il nuovo stadio. Un tema che occupa la parte centrale della prima pagina del Giornale di Brescia che titola: "Cellino boccia il bando. Il prefetto tenta la mediazione".

Il quotidiano poi scrive: "Ore calde per la vicenda stadio. Ieri Massimo Cellino ha voluto mettere nero su bianco i suoi dubbi sul bando e ha spedito una lettera in Loggia nella quale punta il dito contro i tempi: il timore è che le lungaggini dell'aggiudicazione ritardino i lavori. Se però il club non partecipasse al bando le cose si farebbero ancora più complicate. Così ieri, in serata, è sceso in campo il prefetto Attilio Visconti: un summit riservato, con Cellino e alcuni imprenditori bresciani, per far sentire la vicinanza della città al club e convincere il presidente a partecipare al bando. Intanto oggi incontro con gli australiani".