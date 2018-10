© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del match contro il Cittadella del Brescia di Eugenio Corini il Giornale di Brescia dedica l'apertura all'ex di giornata il portiere Enrico Alfonso: "L'ex Citta che veniva puntualmente trafitto dal Brescia". "In granata - si legge - una bellissima parentesi, ma sempre guai contro le Rondinelle. E in estate le ha sposate".