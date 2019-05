Giornale di Brescia su Marroccu e Corini: "In attesa di Cellino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne del Giornale di Brescia fa il punto della situazione dopo la conquista della promozione in Serie A e a seguito delle voci su un possibile divorzio fra il club lombardo e il tandem Marroccu-Corini. "Brescia, tutti in ferie in attesa di una chiamata di Cellino" è il titolo scelto dal quotidiano, che poi scrive: "Corini e Marroccu sfogliano la margherita e aspetta che il presidente faccia sapere i progetti futuri".