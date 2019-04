© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Brescia, nel derby un pari che piace". Questo il titolo che propone il Giornale di Brescia in merito alle rondinelle, reduci dal pari di Verona per 2-2. La formazione bresciana resta in vetta alla Serie B con 54 punti, ma il Lecce questa sera potrebbe agganciare la prima posizione.