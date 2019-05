Apertura in prima pagina sul Giornale di Brescia per il nuovo progetto di ristrutturazione dello stadio Rigamonti. “Un quadrifoglio per stadio. Ecco l’idea degli australiani” è il titolo scelto dal quotidiano corredato dalla foto di come sarà l’impianto, e l’area circostante, dopo il completamento dei lavori qualora il progetto venisse approvato. “A mezzogiorno il sopralluogo allo stadio Rigamonti del Comitato per l'ordine e la sicurezza, con a capo il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, accompagnato dal presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino. - si legge all’interno - Quasi in contemporanea, a palazzo Loggia, l'incontro degli australiani con il sindaco di Brescia e i capigruppo, per illustrare il progetto del nuovo stadio”.