© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Il Brescia affonda anche il Venezia e prende il largo”. Titola così nella prima dello sport Il Giornale di Brescia in edicola dopo l’anticipo di ieri sera in cui le Rondinelle hanno battuto i lagunari per 2-0 grazie alle reti di Torregrossa e Tonali. Ora i lombardi sono a +7 dal Palermo terzo, che lunedì se la vedrà in uno scontro al vertice contro il Verona.