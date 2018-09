Giornale di Sicilia: "Il Palermo ci prova. Caccia al tris a Brescia"

© foto di Ospiti

Taglio alto della prima pagina del Giornale di Sicilia dedicato al Palermo, atteso questa sera dal match del Rigamonti contro il Brescia. "Il Palermo ci prova. Caccia al tris in casa del Brescia". La formazione rosanero approda in casa delle Rondinelle dopo i successi contro Foggia, in trasferta, e Perugia fra le mura amiche del Barbera.