Giornale di Sicilia: "Il Palermo rimonta agguanta il Verona"

© foto di Luca Bargellini

Pareggio al Bentegodi del Palermo contro l'Hellas Verona nell'anticipo di Serie B andato in scena ieri. "Il Palermo rimonta agguanta il Verona" è il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per raccontare quanto accaduto in Veneto sulla propria prima pagina. "Rajkovic risponde a Di Carmine - si legge -: 1-1 l'anticipo" si legge ancora.