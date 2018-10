Giornale di Sicilia: "Palermo, a Carpi per decollare. Stellone cambia"

Classifiche a confronto rispetto alla passata stagione. La Juventus capolista, rispetto a un anno fa dopo dieci giornate, ha tre punti in più. Saldo negativo per tutte le squadre alle spalle dei bianconeri: dall'Inter alla Roma, tutti hanno meno punti: -6 il Napoli, -7 le due squadre...

La risposta migliore ai mauroscettici. Icardi è l'uomo in più dell'Inter

Cancelo: "CR7 merita il Pallone d'Oro, con lui favoriti per la Champions"

Parma, Faggiano: "Settimana importante. Non ci sono squadre cuscinetto"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

Juve, pari in rimonta contro l'Inter per la Primavera di Baldini

Conte e Gattuso: ore decisive per due esiti differenti

Il punto sulla A femminile - Il Milan tenta la fuga. Prima gioia per la Roma

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Parma, Faggiano: "Donati non ci interessa. Rinnovo? Conta il rapporto"

Lazio, per crescere serve qualità: mancano Milinkovic e Luis Alberto

Real Madrid, Conte e un rifiuto per colpa di...José Mourinho

Milan, un silenzio che parla: Gattuso resta in equilibrio precario

Napoli, il turnover di Ancelotti non piace a Mertens: il belga chiede spazio

Consiglio Federale, Balata: "Massima stima in Gravina"

Spazio sulla prima pagina del Giornale di Sicilia per il match del Palermo di questa sera a Carpi. "Palermo, a Carpi per decollare. Stellone cambia". "Partita abbordabile - si legge - contro una squadra che è nelle retrovie. Stellone ne cambia sei".

