Giornale di Sicilia "Palermo all'inferno. E' Serie C"

La retrocessione del Palermo in Serie C è l'argomento centrale della prima pagina del Giornale di Sicilia oggi in edicola. Sull'immagine di uno sconvolto Maurizio Zamparini il quotidiano titola: "Palermo all'inferno. E' Serie C". "Il Tribunale Federale - si legge ancora - infligge la retrocessione per le irregolarità nei bilanci. La Lega B non aspetta il ricorso, via ai playoff senza i rosa".