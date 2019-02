Giornale di Sicilia: “Palermo in bianco. Addio primo posto”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Palermo in bianco. Addio primo posto”. Titola così il Giornale di Sicilia in prima pagina dopo il pari senza reti contro il Foggia che non permette ai rosanero di effettuare il controsorpasso sul Brescia capolista. “I rosa non si svegliano e sprecano occasioni in casa contro il Foggia. - si legge ancora con il punto sulla società – Inglesi già in fuga, Richardson lascia e accusa Facile, si defila pure Tracey”.