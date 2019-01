© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Le due sconfitte consecutive del Palermo hanno acceso le voci su un possibile cambio in panchina per i rosanero. Un'ipotesi, questa, smentita direttamente dal ds dei siciliani Rino Foschi. Di questo si parla nell'apertura delle pagine sportive del Giornale di Sicilia. "Palermo, niente ribaltone. Foschi: 'Stellone non si tocca'".