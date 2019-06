Si divide fra Palermo e Trapani lo spazio dedicato allo sport sulla prima pagina del Giornale di Sicilia. "Palermo, rottura con Foschi: oggi il chiarimento con Lucchesi" è il titolo dedicato al club rosanero che in questi giorni dovrà definire il nuovo organigramma in vista della prossima stagione. In chiave Trapani, invece, si legge "Nel Trapani regna il caos".