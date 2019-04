Giornale di Sicilia: "Per i rosa solo un pari, In salita la via per la A"

© foto di Luca Bargellini

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio al Palermo e al pareggio del Barbera contro il Padova fanalino di coda in Serie B. "Per i rosa solo un pari, In salita la via per la A" è il titolo scelto dal quotidiano su un pareggio che può costar caro ai rosanero in vista della volata finale.