Giornale di Sicilia: "Pericolo scampato. Il Palermo resta in B"

Palermo, penalizzato, ma ancora in Serie B. E' questa la notizia che ieri ha ribaltato ancora una volta la classifica della serie cadetta. "Pericolo scampato" è il titolo scelto dal Giornale di Sicilia sulle sorti del club rosaonero. "Venti punti di penalizzazione in classifica nel campionato appena concluso - si legge -, questa la sentenza del Corte di Appello della FIGC per i rosanero. Retrocede il Foggia".