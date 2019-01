Con il campionato pronto a ripartire, riprende la preparazione del Palermo di Roberto Stellone. Di questo parla il Giornale di Sicilia sulla sua prima pagina col pezzo dal titolo "Riparte il lungo sprint per la A. Pronto pure Nesto". "Quasi tutti abili e arruolati - scrive ancora il quotidiano -. C'è abbondanza a centrocampo e in attacco, meno in difesa".