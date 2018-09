Giornale di Sicilia sul Palermo: "Quattro intoccabili in mezzo ai dubbi"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Archiviata la sosta per le Nazionali per il Palermo inizia la preparazione del match contro il Foggia. Di questo tema parla il Giornale di Sicilia nel pezzo dal titolo: "Quattro intoccabili in mezzo ai dubbi. Il Palermo riparte dalle sue colonne". "Rajkovic e Bellusci in difesa - si legge -, Jajalo a centrocampo e Puscas in avanti: sono loro i capisaldi della squadra di Tedino. Tra moduli cambiati e gerarchie da ristabilire, i rosa cercano certezze dai giocatori con più esperienza".