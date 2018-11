Giornale di Sicilia: "Turnover e cambi tattici. Stellone fa godere"

Dal sito ufficiale dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per l'11^ giornata di Serie A: Bologna-Atalanta: La Penna di Roma 1 Chievo-Sassuolo: Aureliano di Bologna Fiorentina-Roma: Banti di Livorno Inter-Genoa: Valeri di Roma 2 Juventus-Cagliari: Mariani di Aprilia Lazio-SPAL:...

Raoul Lombardo: "Ad Ercolano per riscattarmi"

Serie D, ultimi cambi in panchina e nelle rose: Sinigaglia va al D. Boario

Bari, visite per Muraro: entro 48 ore l'idoneità per giocare

Marfella: "Ho scelto Bari per la piazza. Napoli? E' giusto che io giochi"

Schachner: "Crac Cesena mi ha fatto male. Non meritava questa fine"

Bari, infortunio Siaulys: Maurantonio promosso in attesa del mercato

Mantova, si stringe per il numero uno Cancelli

Como, in arrivo il portiere Jacopo Viola

Mantova, in arrivo l'ex Bari Conti

Modena, colpo in mezzo al campo: c'è Loviso

Cesena, sirene per Ricciardo. Il club spinge per il rinnovo

Gravina, colpo Angelo in difesa. Con lui anche Nasif

Floriano: "Meglio titolare a Bari, che in secondo piano a Foggia"

Bari, De Laurentiis: "2-3 anni per la B. Poi proveremo il grande salto"

Anche in Serie B va di moda il turnover. La riprova arriva da Palermo dove Roberto Stellone , dal suo arrivo al posto di Bruno Tedino , ha fatto ruotare i giocatori a disposizione. Di questo parla anche il Giornale di Sicilia che titola: "Turnover sfrenato e cambi tattici. La giostra Stellone fa godere il Palermo". "Venti giocatori utilizzati - si legge - nelle ultime tre gare ma anche moduli variano di continuo".

