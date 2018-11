Giornale di Sicilia, Zamparini: "Per i legali la società è solida"

© foto di Ospite

"Sono amareggiato. Per i legali la società è solida" è il titolo che il Giornale di Sicilia propone quest'oggi in prima pagina, mutuato dalle dichiarazioni di Maurizio Zamparini, per fare il punto della situazione in chiave Palermo fra il closing per la cessione del club e le nuove vicende giudiziaria che ruotano attorno al mondo rosanerto. "Fallimento evitato del Palermo calcio. Patron, Giammarva e un giudice indagati" scrive nelle pagine interne lo stesso quotidiano che parla di concorso in corruzione mentre è attesa per le prossime ore la firma del contratto per la cessione del pacchetto azionario del club a Londra.