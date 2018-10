Gira che ti rigira. In B e C una follia che potrebbe terminare

Per chi si immaginava una stagione fra Serie B e Serie C che imboccava binari di relativa relativa tranquillità si sbagliava. Di grosso. La sentenza arrivata ieri dal TAR del Lazio ha, infatti, stravolto nuovamente gli orizzonti calcistici delle due leghe minori del professionismo italiano.

Le porte dei ripescaggi sono state riaperte in maniera chiara, con tanto di sigillo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, per Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana. Una boccata d'ossigeno per queste società e le loro tifoserie in chiave sogni di gloria, ma che di fatto ha rigettato la Serie C nel caos.

Partite rinviate, gironi nuovamente tutti da ridisegnare e la sensazione che il bello debba ancora arrivare.

Adesso, però, serve trovare velocemente una soluzione. Dopo mesi di caos e follie bisogna mettere la quinta per trovare un assetto chiaro.

Serie B a 22 (?) e C con una fisionomia chiara che permetta di chiudere definitivamente la stagione dei processi e dei ricorsi. Serve tornare a giocare a pallone.

Tutto con l'Entella spettatrice felice ed interessata. L'ok al suo ritorno in B sancito dal CONI nelle scorse settimane era stato ostacolato solo dalla presa di posizione della FIGC. Una posizione cancellata dalla sentenza di ieri. Ai Diavoli Neri non serve neanche essere ripescati. Basta una telefonata da Roma... "Pronto Virtus? Vi aspettiamo in Serie B".

Sarebbe la prima cosa intelligente da tanto, troppo tempo, a questa parte.