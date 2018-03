I gol di Coronado per la serie A: il Palermo sogna col suo gioiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la sua tripletta ha messo al tappeto il Carpi. In una sola partita Igor Coronado ha raddoppiato il suo score stagionale: da 3 a 6 reti in appena 90 minuti. Contro gli emiliani, il fantasista rosanero ha messo in mostra tutti i suoi colpi: dal rigore al gol da rapace fino allo slalom speciale con palla all'angolino. "Le sue reti per la serie A, piace molto in Premier", ha detto l'agente ai microfoni di TMW. Al momento i rosanero sono al terzo posto, da un punto dal Frosinone in crisi e con una gara da recuperare. La serie A diretta è l'obiettivo dichiarato dei siciliani, se non dovesse arrivare la promozione è facile pensare ad un addio, perché il brasiliano difficilmente resterà un altro anno in cadetteria.