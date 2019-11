Ibra mania a Pescara. Zauri: "Ma si giocherà il posto con gli altri"

© foto di Imago/Image Sport

Un momento magico per il Pescara, reduce dalla vittoria sull'Empoli, e in rampa di lancio anche dal punto di vista mediatico. Scatenato il social media manager del Delfino, che proprio pochi giorni fa, in risposta a un commento social, ha - ovviamente con un fotomontaggio - annunciato l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic alla corte di mister Luciano Zauri. Che con grande senso dell'ironia, nel post gara di sabato ha poi ribadito, sullo svedese: "Si, viene e si giocherà il posto con gli altri. Gli arrosticini glieli facciamo mangiare volentieri".