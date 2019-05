© foto di Federico Gaetano

Spazio al ritorno di Hugo Campagnaro in casa Pescara nelle pagine interne de Il Centro. “Campagnaro è tornato. Pillon ha il suo amuleto” è il titolo del quotidiano che poi spiega: “L’argentino al rientro dopo un mese di stop. - si legge ancora – Il difensore nel 2016 in campo per l’ultima. E poi fu Serie A”. Spazio infine alle parole dell’esperto calciatore: “Grinta e fame, così possiamo arrivare lontano. Ritiro? Ho ancora stimoli e penso ai play off”.