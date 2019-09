© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Figuraccia Pescara, crollo inatteso contro il Crotone degli ex": questa l'apertura del quotidiano Il Centro. Focus sull'anticipo del sesto turno di Serie B andato in scena ieri all'Adriatico. Il Crotone degli ex ha battuto il Pescara per 3-0. Fischi sui biancazzurri battuti in casa dopo quasi 8 mesi.