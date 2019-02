© foto di Luca Bargellini

Spazio sulla prima pagina de Il Centro alla sfida di questa sera fra Pescara e Benevento, valida per il turno infrasettimanale di Serie B. "Il Pescara a Benevento per difendere il terzo posto" è il titolo scelto dal quotidiano per quello che è a tutto gli effetti uno scontro diretto per la promozione in Serie A.