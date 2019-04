Il Centro: "Il Pescara non trova il gol"

© foto di Luca Bargellini

Pari ad occhiali al Cabassi fra Carpi e Pescara. Uno 0-0 che non aiuta né gli emiliani nella ricorsa salvezza né gli abruzzesi nella volata playoff. "Il Pescara non trova il gol" è, a tal proposito, il titolo scelto da Il Centro, quotidiano dell'Abruzzo, per raccontare la gara di ieri.