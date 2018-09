Il Centro: "Il Pescara soffre ma stende il Foggia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Pescara soffre ma stende il Foggia: tifosi in festa all'Adriatico", si legge questa mattina sulla prima pagina de Il Centro. Il Pescara batte il Foggia grazie al gol di Gravillon e vola in terzo posto in classifica. Per il difensore biancazzurro è il primo gol tra i professionisti e il suo colpo di testa vincente ha mandato in visibilio gli oltre 7mila spettatori presenti allo stadio Adriatico.