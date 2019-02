Il Centro, Pescara: "Memushaj fa 300 in carriera"

Taglio basso della prima pagina de Il Centro dedicato a Ledian Memushaj, centrocampista albanese del Pescara. "Memushaj fa 300 in carriera" è il titolo scelto dal quotidiano per celebrare il traguardo che il centrocampista tagliera domenica nel match contro il Foggia. Sul fronte della formazione, invece, rimane in dubbio la presenza di Gaston Brugman. Al suo posto si scalda Alessandro Bruno.