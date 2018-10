Il Centro: “Pescara rimontato. Sfuma il primo posto”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Spazio al pareggio del Pescara in casa del Padova arrivato nella giornata di ieri sulle pagine sportive de Il Centro che titola: “Pescara rimontato, sfuma il primo posto”. “Doppio vantaggio (meritato) fino al 90°, poi il black out. Un grande Cisco rianima i biancoscudati che fanno 2-2 con Cappelletti all'ultimo assalto. - si legge ancora nel pezzo – Due gare nel posticipo slittato a ieri per il campo allagato. Una dominata dai biancoazzurri, l'altra (di 5 minuti) dai padroni di casa”.