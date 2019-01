Si parla del mercato del Pescara sulla prima pagina de Il Centro. Il quotidiano abruzzese da infatti per chiuso il ritorno al Delfino di Alessandro Bruno, centrocampista oggi al Livorno ma in procinto di liberarsi dal club toscano. "Pillon aspetta un attaccante" è l'altro tema per il rush finale delle contrattazioni per il club del presidente Sebastiani. Monachello e Cocco hanno la valigia in mano e al tecnico della prima squadra serve un'altra punta.