Il Centro: "Pescara-Verona, sale la febbre". Pillon ne recupera 6

© foto di Luca Bargellini

Altro big match in programma in Serie B nel prossimo weekend: Pescara-Hellas. Per la gara dell'Adriatico riserva spazio in prima pagina Il Centro con il pezzo dal titolo "Pescara-Verona, sale la febbre". "Almeno diecimila tifosi per lo scontro playoff - si legge -. Pillon riavrà a disposizione Bruno, Scognamiglio, Kanouté, Monachello, Del Sole e Marras".