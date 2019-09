Il Centro: "Pescara, Zauri si affida a Brunori"

© foto di Federico Gaetano

"Arriva l'Entella e Zauri si affida a Brunori": così il quotidiano Il Centro, di spalla, in prima pagina. Il Pescara affronterà quest'oggi la Virtus Entella capolista della Serie B con 9 punti conquistati in 3 partite Gli abruzzesi non vogliono sfigurare e vogliono conquistare la terza vittoria consecutiva, tentando l'aggancio ai liguri. Zauri punta su Brunori, attaccante in prestito dal Parma che sembra essere in vantaggio su Maniero.