Il Centro: "Pillon prova a far ripartire il Pescara"

© foto di Ospite

Spazio sulla prima pagina de Il Centro per il Pescara, atteso questa sera dalla sfida in casa del Cosenza. "Pillon prova a far ripartire il Pescara" titola il quotidiano abruzzese che poi scrive: "La B oggi di nuovo in campo: biancazzurri oggi a Crosenza. E il Crotone chiama Oddo".